Знищеної військової техніки росіян уже більше, ніж мають армії країн ЄС – Шмигаль

Українці знищили вже понад 4 тисячі одиниць військової техніки росіян, що, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, більше, ніж на озброєнні деяких армій країн Європи та світу.

Джерело: звернення Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "Визвольна війна українського народу триває вже 5 тижнів. Наші сили оборони продовжують демілітаризацію російської армії, знищивши вже більше 4 тисяч одиниць різної техніки ворога. Це більше, ніж мають у себе на озброєнні більшість армій Європи та світу".

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Деталі: Прем’єр-міністр додав, що українські підприємства частково повернулись до роботи впродовж останнього тижня.

За його словами, вже у 20 областях розпочалася посівна кампанія. Тоді як у 2021 році на цю дату посівна кампанія розпочалася лише в 15 областях.

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Що було раніше: Станом на 31 березня, українські захисники знищили понад 17,5 тисяч російських окупантів, понад 600 танків, 1735 бойових броньованих машин і понад 300 артилерійських систем.