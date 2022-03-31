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Знищеної військової техніки росіян уже більше, ніж мають армії країн ЄС – Шмигаль

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 15:33
Знищеної військової техніки росіян уже більше, ніж мають армії країн ЄС – Шмигаль
знищена техніка російських окупантів у тростянці на сумщині. фото ілюстративне: getty images

Українці знищили вже понад 4 тисячі одиниць військової техніки росіян, що, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, більше, ніж на озброєнні деяких армій країн Європи та світу. 

Джерело: звернення Шмигаля 

Пряма мова Шмигаля: "Визвольна війна українського народу триває вже 5 тижнів. Наші сили оборони продовжують демілітаризацію російської армії, знищивши вже більше 4 тисяч одиниць різної техніки ворога. Це більше, ніж мають у себе на озброєнні більшість армій Європи та світу".

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Деталі: Прем’єр-міністр додав, що українські підприємства частково повернулись до роботи впродовж останнього тижня.

За його словами, вже у 20 областях розпочалася посівна кампанія. Тоді як у 2021 році на цю дату посівна кампанія розпочалася лише в 15 областях.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Станом на 31 березня, українські захисники знищили понад 17,5 тисяч російських окупантів, понад 600 танків, 1735 бойових броньованих машин і понад 300 артилерійських систем.

Теми: Шмигаль війнаРосіяЗбройні сили
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