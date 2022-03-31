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Уничтоженной военной техники россиян уже больше, чем есть у армий стран ЕС – Шмигаль

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 15:33
уничтоженная техника российских оккупантов в тростянце сумской области. фото иллюстративное: getty images

Украинцы уничтожили уже более 4 тысяч единиц военной техники россиян, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, больше, чем на вооружении некоторых армий стран Европы и мира.

Источник: обращение Шмыгаля

Прямая речь Шмыгаля: "Освободительная война украинского народа длится уже 5 недель. Наши силы обороны продолжают демилитаризацию российской армии, уничтожив уже более 4 тысяч единиц разной техники врага. Это больше, чем имеют у себя на вооружении большинство армий Европы и мира".

Детали: Премьер-министр добавил, что украинские предприятия частично вернулись к работе в течение последней недели.

По его словам, уже в 20 областях началась посевная кампания. В то время как в 2021 году на эту дату посевная кампания началась только в 15 областях.

Что было раньше: По состоянию на 31 марта, украинские защитники уничтожили более 17,5 тысячи российских оккупантов, более 600 танков, 1735 боевых бронированных машин и более 300 артиллерийских систем.

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Темы: ШмыгальвойнаРосcияВооруженные силы
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