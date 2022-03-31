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Полонені студенти з Донецька розповіли, як їх змусили воювати проти України

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 16:03
Скриншот з трансляції брифінгу

На окупованій території Донецької області для війни проти України мобілізували студентів вишів, їх відвезли воювати на Харківщину.

Джерело: дев’ятеро полонених солдатів на брифінгу в Українському медіацентрі

Деталі: Полоненим по 19-20 років, переважна більшість з них жителі Макіївки і Єнакієвого, вони студенти Донецького національного технічного університету, Академії управління, технічного коледжу.

Всі хлопці заявили, що вважають себе "громадянами України", вони запевняють, що не знали, куди їх везуть, мовляв, усі думали, що їдуть на російські полігони на "курс молодого бійця".

Полонені розповіли, що коли їх зібрали і везли потягом нібито на навчання, то їм видали лише по автомату і штик-ножу. Багато автоматів були іржаві, ремені на них мали ще маркування СРСР. Каски, які їм видали, за словами хлопців, були ще "з часів другої світової", одна з касок упала з висоти людського зросту і розколись на дві частини.

Коли студенти їхали у потязі, то їх було по 11-12 людей у купе, на таку групу їм нібито видавали 1 сухпайок на добу.

За словами студентів, їх привезли у село Веселе у Харківській області, і нібито тільки тоді вони зрозуміли, де вони. Хлопці розповідають, що вони нібито відчули "безпорадність, не хотіли воювати, але і боялися виступати проти командирів".

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У селі Веселому вони мусили копати опорні пункти для блокпостів на виїзді з села і перевіряти всі машини, які їдуть у село і з села.

За словами студентів, їх дуже погано годували, медичного забезпечення не було взагалі – з 25 людей половина хворіли.

Полонені запевняють, що ніхто з них "ні разу не стріляв і не мародерив".  

Вони також кажуть, що самі здалися в полон, коли почули, що йде наступ українських солдатів.

Полонені вірять, що зможуть повернутися додому.

Теми: УкраїнавійнаОРДЛО
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