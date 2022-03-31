Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пленные студенты из Донецка рассказали, как их заставили воевать против Украины

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 16:03
Пленные студенты из Донецка рассказали, как их заставили воевать против Украины
Скриншот из трансляции брифинга

На оккупированной территории Донецкой области для войны против Украины мобилизовали студентов вузов, их отвезли воевать в Харьковскую область.

Источник: девять пленных солдат на брифинге в Украинском медиацентре

Детали: Пленным по 19-20 лет, большинство из них жители Макеевки и Енакиево, они студенты Донецкого национального технического университета, Академии управления, технического колледжа.

Реклама:

Все они заявили, что считают себя "гражданами Украины", уверяют, что не знали, куда их везут, мол, все думали, что едут на российские полигоны на "курс молодого бойца".

Пленные рассказали, что когда их собрали и везли поездом якобы на учения, то им выдали только по автомату и штык-ножу. Многие автоматы были ржавые, ремни на них имели еще маркировку СССР. Каски, которые им выдали, по словам парней, были еще "со времен второй мировой", одна из касок упала с высоты человеческого роста и раскололась на две части.

Когда студенты ехали в поезде, то их было по 11-12 человек в купе, на такую ​​группу им якобы выдавали 1 сухпаек в сутки.

ВИДЕО ДНЯ

По словам студентов, их привезли в село Веселое в Харьковской области, и якобы только тогда они поняли, где они. Пленные рассказывают, что они якобы ощутили "беспомощность, не хотели воевать, но и боялись выступать против командиров".

В селе Веселое они должны были копать опорные пункты для блокпостов на выезде из села и проверять все машины, которые едут в село и из села.

По словам студентов, их очень плохо кормили, медицинского обеспечения не было вообще – из 25 человек половина болела.

Пленные уверяют, что никто из них "ни разу не стрелял и не мародерствовал".

Они также говорят, что сами сдались в плен, когда услышали, что идет наступление украинских солдат.

Пленные верят, что смогут вернуться домой.

Темы: УкраинавойнаОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: