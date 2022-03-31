Пленные студенты из Донецка рассказали, как их заставили воевать против Украины

На оккупированной территории Донецкой области для войны против Украины мобилизовали студентов вузов, их отвезли воевать в Харьковскую область.

Источник: девять пленных солдат на брифинге в Украинском медиацентре

Детали: Пленным по 19-20 лет, большинство из них жители Макеевки и Енакиево, они студенты Донецкого национального технического университета, Академии управления, технического колледжа.

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Все они заявили, что считают себя "гражданами Украины", уверяют, что не знали, куда их везут, мол, все думали, что едут на российские полигоны на "курс молодого бойца".

Пленные рассказали, что когда их собрали и везли поездом якобы на учения, то им выдали только по автомату и штык-ножу. Многие автоматы были ржавые, ремни на них имели еще маркировку СССР. Каски, которые им выдали, по словам парней, были еще "со времен второй мировой", одна из касок упала с высоты человеческого роста и раскололась на две части.

Когда студенты ехали в поезде, то их было по 11-12 человек в купе, на такую ​​группу им якобы выдавали 1 сухпаек в сутки.

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По словам студентов, их привезли в село Веселое в Харьковской области, и якобы только тогда они поняли, где они. Пленные рассказывают, что они якобы ощутили "беспомощность, не хотели воевать, но и боялись выступать против командиров".

В селе Веселое они должны были копать опорные пункты для блокпостов на выезде из села и проверять все машины, которые едут в село и из села.

По словам студентов, их очень плохо кормили, медицинского обеспечения не было вообще – из 25 человек половина болела.

Пленные уверяют, что никто из них "ни разу не стрелял и не мародерствовал".

Они также говорят, что сами сдались в плен, когда услышали, что идет наступление украинских солдат.

Пленные верят, что смогут вернуться домой.