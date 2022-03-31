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У полоні росіян перебувають 24 держслужбовців, доля ще двох невідома – Офіс президента

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 16:07
У полоні росіян перебувають 24 держслужбовців, доля ще двох невідома – Офіс президента
Фото ілюстративне unsplash

За даними Офісу президента, в полоні росіян перебуває 24 посадовців органів місцевої влади та державних службовців, щодо ще двох інформація уточнюється.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на дані Офісу президента

Дослівно: "24 – це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це – особи, які ще перебувають у полоні".

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Деталі: Щодо ще двох осіб інформацію наразі уточнюють.

Крім того, в ОП нагадали про затримання росіянами трьох членів мерії Балаклії на Харківщині, які погодились співпрацювати з окупантами. Ідеться про міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Що було раніше: Жителі Харківщини розповіли, що мер Балаклії Столбовий пішов на колаборацію з окупантами.

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Теми: полоненіРосіяокупаціяОфіс президента
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