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В плену россиян находятся 24 госслужащих, судьба еще двоих неизвестна – Офис президента

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 16:07
фото иллюстративное unsplash

По данным Офиса президента, в плену россиян находятся 24 чиновника органов местной власти и государственных служащих, относительно еще двух информации уточняется.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на данные Офиса президента

Дословно: "24 – это все похищенные должностные лица, среди которых городские и поселковые председатели, их заместители, другие представители государственных учреждений. Это лица, которые еще находятся в плену".

Детали: По поводу еще двух человек информацию сейчас уточняют.

Кроме того, в ОП напомнили о задержании россиянами трех членов мэрии Балаклеи в Харьковской области, которые согласились сотрудничать с оккупантами. Речь идет о городском голове Балаклеи Иване Столбовом, заместителе городского головы Сергее Полтораке и начальнике отдела гражданской защиты и взаимодействии с правоохранительными органами Олега Блудова.

Что было раньше: Жители Харьковской области рассказали, что мэр Балаклеи Столбовой пошел на коллаборацию с оккупантами.

Темы: пленныеРосcияоккупацияОфис президента
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