Росіяни, які покинули ЧАЕС, забрали із собою українських Нацгвардійців

Росіяни, які покинули Чорнобильську АЕС, забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з початку вторгнення в Україну 24 лютого.

Джерело: мер Славутича Юрій Фомічев, поінформовані співрозмовники УП у Нацгвардії

Пряма мова: "З ЧАЕС були забрані наші Нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали у автомобілі і вивезли".

Деталі: У пресслужбі НГУ УП підтвердили цю інформацію.

Фомічев заявив, що українців ймовірно повернуть, коли буде великий обмін між Україною і РФ.