Росіяни, які покинули ЧАЕС, забрали із собою українських Нацгвардійців
Четвер, 31 березня 2022, 21:16
Росіяни, які покинули Чорнобильську АЕС, забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з початку вторгнення в Україну 24 лютого.
Джерело: мер Славутича Юрій Фомічев, поінформовані співрозмовники УП у Нацгвардії
Пряма мова: "З ЧАЕС були забрані наші Нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали у автомобілі і вивезли".
Деталі: У пресслужбі НГУ УП підтвердили цю інформацію.
Фомічев заявив, що українців ймовірно повернуть, коли буде великий обмін між Україною і РФ.