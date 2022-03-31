Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев

Мазуренко Алена Четверг, 31 марта 2022, 21:16

Россияне, покинувшие Чернобыльскую АЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев, которых держали в плену с начала вторжения в Украину 24 февраля.

Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев, информированные собеседники УП в Нацгвардии

Прямая речь: "Из ЧАЭС забрали наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции. Их забрали в автомобиле и вывезли".

Детали: В пресс-службе НГУ УП подтвердили эту информацию.

Фомичев заявил, что украинцев, вероятно, вернут, когда будет большой обмен между Украиной и РФ.

Темы: ЧАЭСЧернобыльНацгвардияпленные
Главное сегодня

Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками

"Прямой" и "Пятый" заявили, что их отключили от цифрового вещания

списокЖурналисты нашли данные мародеров, пересылавших награбленное в РФ

Байден после увиденной резни в Буче назвал Путина варваром и хочет наказать виновных

Кличко просит не возвращаться в Киев до конца этой недели

Россия готовится захватить Харьков – Минобороны

Все новости...
ЧАЭС
Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки
РФ уже выпустила по Украине 1370 ракет и убила 148 детей
Все оккупанты покинули зону ЧАЭС
Последние новости
23:29
Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран
23:24
Российские ученые могут лишиться доступа к 97% научной информации
23:21
Донецкая область: в Авдеевке от обстрелов РФ погибли 2 человека, 4 ранены
23:12
В Киевской области уже зафиксировали 1200 военных преступлений РФ
23:03
ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из РФ – WSJ
22:45
Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала
22:44
В РФ придумали, как должны сдаваться защитники Мариуполя
22:36
На выплаты 6500 гривень єПідтримки направили более 30 миллиардов
22:33
Штайнмайер впервые признал свои ошибки в отношении Путина
22:29
"На нас пытаются переложить ответственность": Красный Крест о деятельности в Украине
Все новости...