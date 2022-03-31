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Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев

Алена МазуренкоЧетверг, 31 марта 2022, 21:16
Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев

Россияне, покинувшие Чернобыльскую АЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев, которых держали в плену с начала вторжения в Украину 24 февраля.

Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев, информированные собеседники УП в Нацгвардии

Прямая речь: "Из ЧАЭС забрали наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции. Их забрали в автомобиле и вывезли".

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Детали: В пресс-службе НГУ УП подтвердили эту информацию.

Фомичев заявил, что украинцев, вероятно, вернут, когда будет большой обмен между Украиной и РФ.

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Темы: ЧАЭСЧернобыльНацгвардияпленные
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