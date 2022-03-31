Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев
Четверг, 31 марта 2022, 21:16
Россияне, покинувшие Чернобыльскую АЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев, которых держали в плену с начала вторжения в Украину 24 февраля.
Источник: мэр Славутича Юрий Фомичев, информированные собеседники УП в Нацгвардии
Прямая речь: "Из ЧАЭС забрали наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции. Их забрали в автомобиле и вывезли".
Детали: В пресс-службе НГУ УП подтвердили эту информацию.
Фомичев заявил, что украинцев, вероятно, вернут, когда будет большой обмен между Украиной и РФ.