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Росіяни влучили ракетою біля центру Харкова – голова ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 31 березня 2022, 22:25
Росіяни влучили ракетою біля центру Харкова – голова ОВА
Олег Синєгубов, фото з Facebook

У четвер вдень росіяни влучили ракетою неподалік центру Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні у Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

В одному з населених пунктів поряд із Ізюмом було евакуйовано близько 2500 людей, щоб попередити можливі "несприятливі наслідки".

"Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - зазначив голова ОВА.

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Він також повідомив, що за цю добу українській армії вдалося знищити 4 ворожих літаки – 1 винищувач і 3 бомбардувальника.

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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