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Россияне попали ракетой возле центра Харькова – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 31 марта 2022, 22:25
Олег Синегубов, фото с Facebook

В четверг днем ​​россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются".

Детали: Синегубов сообщил, что продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы удерживают позиции.

В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом было эвакуировано около 2500 человек, чтобы предотвратить возможные "неблагоприятные последствия".

"Это не значит, что мы утрачиваем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ эвакуация прошла без обстрелов", - отметил председатель ОВА.

Он также сообщил, что за эти сутки в Харьковской области украинской армии удалось уничтожить 4 вражеских самолета – 1 истребитель и 3 бомбардировщика.

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Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
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