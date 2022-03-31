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Держдеп США радить американцям негайно виїхати з України і РФ через незаконні затримання

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 22:52
Держдеп США радить американцям негайно виїхати з України і РФ через незаконні затримання
Нед Прайс. Фото: getty images

Державний департамент США радить громадянам негайно залишити територію України і РФ через загрозу незаконних затримань російськими силовиками та окупаційними військами.

Джерело: брифінг речника Держдепу США Неда Прайса

Пряма мова Прайса: "У нас немає більш важливих пріоритетів, ніж безпека і здоров’я наших громадян закордоном. Ми серйозно підходимо до нашої відповідальності та повідомляємо громадянам США про можливі небезпечні події на шляху їхньої подорожі або місця проживання закордоном.

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В останні тижні ми маємо дані, що російські силові відомства навмисне вишукували та затримували громадян США в Україні та Росії. Ми також і чули, як Путін презирливо ставиться до свободи слова й рівності прав усіх людей.

У цьому стосунку, ми вважаємо, що російські силовики як у Росії, так і в Україні будуть і надалі намагатися затримувати американців за ознакою їхнього громадянства. Ми вкотре повторюємо, що громадяни США в Росії та Україні повинні зважати на це та залишити територію цих країн негайно".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед початком російського вторгнення 24 лютого Держдеп уже звертався до громадян в Україні, Білорусі та Росії негайно залишити територію цих країн будь-якими доступними шляхами.
  • На другому тижні повномасштабної війни Росії проти України, посольства в Москві низки західних країн, зокрема Канади, Великої Британії, США рекомендували своїм громадянам укотре якомога швидше виїхати з країни.

Теми: СШАРосіявійнаУкраїна
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