Госдеп США советует американцам немедленно выехать из Украины и РФ из-за незаконных задержаний

Государственный департамент США советует гражданам немедленно покинуть территорию Украины и РФ из-за угрозы незаконных задержаний российскими силовиками и оккупационными войсками.

Источник: брифинг спикера Госдепа США Неда Прайса

Прямая речь Прайса: "У нас нет более важных приоритетов, чем безопасность и здоровье наших граждан заграницей. Мы серьезно подходим к нашей ответственности и сообщаем гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей.

В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно выискивали и задерживали граждан США в Украине и России. Мы также слышали, как Путин презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей.

В этом отношении мы считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно".

Предыстория:

Перед началом российского вторжения 24 февраля Госдеп уже обращался к гражданам Украины, Беларуси и России немедленно покинуть территорию этих стран любыми доступными путями.

На второй неделе полномасштабной войны России против Украины, посольства в Москве ряда западных стран, в частности Канады, Великобритании, США рекомендовали своим гражданам в очередной раз как можно скорее уехать из страны.