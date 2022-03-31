Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп США советует американцам немедленно выехать из Украины и РФ из-за незаконных задержаний

Денис КарловскийЧетверг, 31 марта 2022, 22:52
Госдеп США советует американцам немедленно выехать из Украины и РФ из-за незаконных задержаний
Нэд Прайс. Фото: getty images

Государственный департамент США советует гражданам немедленно покинуть территорию Украины и РФ из-за угрозы незаконных задержаний российскими силовиками и оккупационными войсками.

Источник: брифинг спикера Госдепа США Неда Прайса

Прямая речь Прайса: "У нас нет более важных приоритетов, чем безопасность и здоровье наших граждан заграницей. Мы серьезно подходим к нашей ответственности и сообщаем гражданам США о возможных опасных событиях на пути их путешествия или места жительства за границей.

Реклама:

В последние недели у нас есть данные, что российские силовые ведомства умышленно выискивали и задерживали граждан США в Украине и России. Мы также слышали, как Путин презрительно относится к свободе слова и равенству прав всех людей.

В этом отношении мы считаем, что российские силовики как в России, так и в Украине будут и дальше пытаться задерживать американцев по признаку их гражданства. Мы еще раз повторяем, что граждане США в России и Украине должны учитывать это и покинуть территорию этих стран немедленно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед началом российского вторжения 24 февраля Госдеп уже обращался к гражданам Украины, Беларуси и России немедленно покинуть территорию этих стран любыми доступными путями.
  • На второй неделе полномасштабной войны России против Украины, посольства в Москве ряда западных стран, в частности Канады, Великобритании, США рекомендовали своим гражданам в очередной раз как можно скорее уехать из страны.

Темы: СШАРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
США
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: