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Посольство США рекомендує американцям залишити Україну

Середа, 26 січня 2022, 18:12
Паспорти США для виїзду закордон у прикордонному пункті аеропорта. Фото: Getty Images

У посольстві США в Україні оприлюднили рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

Джерело: сайт посольства

Дослівно: "Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу російських військових дій і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян Штатів розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом".

Деталі: У посольстві пропонують також американським громадянам позику на придбання квитків на літаки чи інший транспорт у разі, якщо вони не мають наразі коштів.

Дипломати попросили американців, які вирішили залишитися в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі. За їхніми словами, це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації.

Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.

Передісторія:  

  • 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
  • Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні. 
  • У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
  • На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та запевнив, що влада працює над досягненням миру.

Українська правда
Теми: СШАвійнаРосіяокупація
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