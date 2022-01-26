Посольство США рекомендує американцям залишити Україну
У посольстві США в Україні оприлюднили рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.
Джерело: сайт посольства
Дослівно: "Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу російських військових дій і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян Штатів розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом".
Деталі: У посольстві пропонують також американським громадянам позику на придбання квитків на літаки чи інший транспорт у разі, якщо вони не мають наразі коштів.
Дипломати попросили американців, які вирішили залишитися в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі. За їхніми словами, це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації.
Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.
Передісторія:
- 24 січня Держдеп зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу в посольстві в Києві.
- Велика Британія, Канада й Австралія дозволили повернутися додому частині своїх співробітників у посольствах в Україні.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення цих чотирьох країн "передчасним".
- На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та запевнив, що влада працює над досягненням миру.