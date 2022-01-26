Посольство США рекомендує американцям залишити Україну

У посольстві США в Україні оприлюднили рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

Джерело: сайт посольства

Дослівно: "Безпекова ситуація в Україні й надалі лишається непередбачуваною через загрозу російських військових дій і може погіршитися дуже швидко. Посольство США наполегливо просить громадян Штатів розглянути можливість від’їзду з України комерційними рейсами чи приватним транспортом".

Деталі: У посольстві пропонують також американським громадянам позику на придбання квитків на літаки чи інший транспорт у разі, якщо вони не мають наразі коштів.

Дипломати попросили американців, які вирішили залишитися в Україні, зареєструватися на сайті посольства в спеціальному електронному реєстрі. За їхніми словами, це має полегшити спілкування в разі погіршення ситуації.

Крім того, в повідомленні радять стежити за міжнародними та українськими ЗМІ, а також соціальними мережами на випадок раптових воєнних дій з боку Росії.

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