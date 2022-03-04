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Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 00:37
Світлана Тихановська. ФОто: getty images

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що люди в Білорусі в різні способи виступають проти війни з Україною.

Джерело: звернення Тихановської на youtube-каналі

Пряма мова Тихановської: "Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу. 

Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни.

Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди". 

Деталі: Тихановська стверджує, що громадяни Білорусі знову масово вийшла на вулиці, попри жорсткі побиття протестувальників за останні два роки та знищення незалежних медіа. 

За її словами, силовики режиму самопроголошеного Лукашенка затримали за останні дві доби близько 900 осіб.

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Крім того, лідерка білоруської опозиції каже, що матері військових переконують своїх синів не йти воювати проти України, і нібито білоруські військові сумніваються і відмовляються йти в наступ на території України.

Також небайдужі громадяни ведуть так звану "рейкову війну", пошкоджуючи та заважаючи залізничним перевезенням військової техніки та забезпечення армії біля кордонів з Україною.

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Передісторія: 

  • Експерти Центру оборонних стратегій мають дані, що окремі підрозділи білоруської армії зосереджені на північних кордонах України й приведені до повної бойової готовності. Водночас чимало військовослужбовців мають низький бойовий дух і відмовляються воювати проти Збройних Сил України.
  • Подібну інформацію про низький морально-психологічний стан білоруських військових повідомляли в Генштабі Збройних Сил.
  • Пентаґон США також не володіє розвідувальними даними про готовність білоруської армії розгортати наступ спільно з російськими окупантами проти ЗСУ та українських захисників.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 березня сказав, що білоруські війська нібито будуть воювати лише на своїй території. Таким чином, він буцімто натякнув, що білоруська армія не буде перетинати кордон України. 

Теми: БілорусьРосіявійнаТихановська
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