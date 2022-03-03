Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що люди в Білорусі в різні способи виступають проти війни з Україною.

Джерело: звернення Тихановської на youtube-каналі

Пряма мова Тихановської: "Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу.

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Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни.

Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди".

Деталі: Тихановська стверджує, що громадяни Білорусі знову масово вийшла на вулиці, попри жорсткі побиття протестувальників за останні два роки та знищення незалежних медіа.

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За її словами, силовики режиму самопроголошеного Лукашенка затримали за останні дві доби близько 900 осіб.

Крім того, лідерка білоруської опозиції каже, що матері військових переконують своїх синів не йти воювати проти України, і нібито білоруські військові сумніваються і відмовляються йти в наступ на території України.

Також небайдужі громадяни ведуть так звану "рейкову війну", пошкоджуючи та заважаючи залізничним перевезенням військової техніки та забезпечення армії біля кордонів з Україною.

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