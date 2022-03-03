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Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 23:37
Тихановська заявила про початок антивоєнного руху в Білорусі
Світлана Тихановська. ФОто: getty images

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що люди в Білорусі в різні способи виступають проти війни з Україною.

Джерело: звернення Тихановської на youtube-каналі

Пряма мова Тихановської: "Ми захоплюємося вами, шановні українці та пане Президенте. Ваші дії є прикладом єдності керівництва держави та всього народу. 

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Ми, білоруси, проти режиму, який вже здав частину суверенітету нашої країни, щоб стати частиною агресії проти вашої країни.

Білоруси за кордоном допомагають біженцям і постачають обладнання та ліки. Білоруси України йдуть волонтерами, допомагають територіальній обороні. Білоруси формують національний корпус з добровольців і військових, які відмовилися виконувати злочинні накази Лукашенка. Таких білорусів стає все більше, і вони ваші союзники. Зараз і назавжди". 

Деталі: Тихановська стверджує, що громадяни Білорусі знову масово вийшла на вулиці, попри жорсткі побиття протестувальників за останні два роки та знищення незалежних медіа. 

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За її словами, силовики режиму самопроголошеного Лукашенка затримали за останні дві доби близько 900 осіб.

Крім того, лідерка білоруської опозиції каже, що матері військових переконують своїх синів не йти воювати проти України, і нібито білоруські військові сумніваються і відмовляються йти в наступ на території України.

Також небайдужі громадяни ведуть так звану "рейкову війну", пошкоджуючи та заважаючи залізничним перевезенням військової техніки та забезпечення армії біля кордонів з Україною.

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Передісторія: 

  • Експерти Центру оборонних стратегій мають дані, що окремі підрозділи білоруської армії зосереджені на північних кордонах України й приведені до повної бойової готовності. Водночас чимало військовослужбовців мають низький бойовий дух і відмовляються воювати проти Збройних Сил України.
  • Подібну інформацію про низький морально-психологічний стан білоруських військових повідомляли в Генштабі Збройних Сил.
  • Пентаґон США також не володіє розвідувальними даними про готовність білоруської армії розгортати наступ спільно з російськими окупантами проти ЗСУ та українських захисників.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 березня сказав, що білоруські війська нібито будуть воювати лише на своїй території. Таким чином, він буцімто натякнув, що білоруська армія не буде перетинати кордон України. 

Теми: БілорусьРосіявійнаТихановська
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