Ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи – міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції заявив, що це наймасштабніша техногенна катастрофа.

Джерело: Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства.

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Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ.

З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа".

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Деталі: Галущенко зазначив, що з приводу ядерної та радіаційної небезпеки під час війни Україна зверталася до МАГАТЕ.

"Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", – написав міністр.

У зв’язку з цим Галущенко заявив: "…ми вимагаємо не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн - володарів ядерної зброї".

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