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Ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи – міністр енергетики

П'ятниця, 4 березня 2022, 06:10
Галущенко, фото: facebook

Міністр енергетики Герман Галущенко з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції заявив, що це наймасштабніша техногенна катастрофа.

Джерело: Галущенко у Facebook

Пряма мова: "Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногеної катастрофи в історії людства.

Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ.

З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій.

Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа".

Деталі: Галущенко зазначив, що з приводу ядерної та радіаційної небезпеки під час війни Україна зверталася до МАГАТЕ.

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"Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", – написав міністр.

У зв’язку з цим Галущенко заявив: "…ми вимагаємо не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн - володарів ядерної зброї".

Передісторія:

  • На Запорізькій АЕС пожежа через обстріли росіян. Горить приміщення навчального корпусу та лабораторно-побутового корпусу. НА АЕС триває бій.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на ЗАЕС.

Теми: АЕСЗапорізька областьМінпаливенерго
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