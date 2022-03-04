Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС

Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Дослівно: "Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".

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