Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС
П'ятниця, 4 березня 2022, 06:36
Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Дослівно: "Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".
Цьому передувало:
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
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