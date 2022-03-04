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Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС

Олена РощінаП'ятниця, 4 березня 2022, 05:36
Пожежу на Запорізькій АЕС ліквідували – ДСНС
ЗАЕС, ілюстративне фото Максима Гаврилюка, uk.wikipedia

Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Дослівно: "Запорізька область. О 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".

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Цьому передувало:

  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: Запорізька областьвійнапожежаДСНС
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