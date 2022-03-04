Ситуація на ЗАЕС: бої припинилися, радіаційний стан не змінений
На Запорізькій атомній електростанції обладнання та енергоблоки зберігають цілісність, бої припинилися.
Джерело: Держатомрегулювання, мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телеканалу "Рада"
Дослівно Держатомрегулювання: "Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.
Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.
Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.
Основне обладнання і енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність".
Деталі: Орлов зазначив, що "ні в місті, ні на станції" бої не йдуть.
І хоч напередодні були перебої, та у місті є електро- та водопостачання. Проте Енергодар "сидить без тепла" через перебиту трубу.
Цьому передувало:
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
- Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.