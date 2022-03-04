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Ситуація на ЗАЕС: бої припинилися, радіаційний стан не змінений

П'ятниця, 4 березня 2022, 06:55
ЗАЕС, фото: Getty Images

На Запорізькій атомній електростанції обладнання та енергоблоки зберігають цілісність, бої припинилися.

Джерело: Держатомрегулювання, мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телеканалу "Рада"

Дослівно Держатомрегулювання: "Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.
Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Основне обладнання і енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність".

Деталі: Орлов зазначив, що "ні в місті, ні на станції" бої не йдуть.

І хоч напередодні були перебої, та у місті є електро- та водопостачання. Проте Енергодар "сидить без тепла" через перебиту трубу.

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Цьому передувало:

  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
  • Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької атомній електростанції в Енергодарі ліквідовано.

Теми: АЕСЗапорізька область
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