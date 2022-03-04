Ситуація на ЗАЕС: бої припинилися, радіаційний стан не змінений

На Запорізькій атомній електростанції обладнання та енергоблоки зберігають цілісність, бої припинилися.

Джерело: Держатомрегулювання, мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телеканалу "Рада"

Дослівно Держатомрегулювання: "Енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока № 1, які не впливають на безпеку енергоблока.

Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані.

Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Основне обладнання і енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність".

Деталі: Орлов зазначив, що "ні в місті, ні на станції" бої не йдуть.

І хоч напередодні були перебої, та у місті є електро- та водопостачання. Проте Енергодар "сидить без тепла" через перебиту трубу.

Цьому передувало: