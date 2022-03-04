Глава МАГАТЕ спростував заяви Росії, що Україна нібито розробляє ядерну зброю

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі спростував звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби українців розробити ядерну зброю.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Гроссі на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ 4 березня

Пряма мова Гроссі: "Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження".

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Деталі: Він підкреслив, що МАГАТЕ не має інформації "про будь-які відхилення матеріалів, якісь незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї".

Гроссі додав, що МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Чому це важливо: Представники російської влади заявляють, що Україна має ядерний потенціал і нібито може напасти на Росію. При цьому президент Росії Володимир Путін у відповідь на санкції і об'єднання Заходу проти Росії наказав привести у посилений режим роботи Ракетні війська РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр іноземних справ РФ Дмитро Лавров заявив, що третя світова війна була б ядерною. Таким чином росіяни погрожують ядерною зброєю усьому світу.

Що було раніше: 3 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що у представників російської влади є якісь "галюцинації" щодо створення ядерної зброї Україною.