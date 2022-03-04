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ЗАЕС: система працює стабільно, але на станції перебувають "кадировці"

Євген Руденко, Світлана КізіловаП'ятниця, 4 березня 2022, 16:31

Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі обстріляли й захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Незважаючи на це, енергосистема працює так, як повинна працювати.

Джерело: очільник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі одного з каналів

Деталі: За словами Котіна, коли почались обстріли в ніч на п'ятницю, працівники станції почали переводити реактори в найбільш небезпечний стан – два енергоблоки було зупинено.

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Зараз працює лише один блок, який був на найбільшій відстані від обстрілів російськими окупантами.

Дослівно очільник Енергоатому: "Сьогодні експлуатацію блоків продовжує вести наш персонал, але на станції перебувають приблизно взвод "кадировців".

Ми відключили від системи два енергоблоки, це майже 2000 МегаВат. Це було дуже швидко. Енергосистема впоралася з цим. Це було вночі, коли великого енергоспоживання в країні не було. Але система і досі працює так, як повинна працювати. Це доводить, що система навіть в ізольованому режимі, без Росії та Білорусі, може працювати так, як потрібно.

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І це кращий доказ, що ми можемо підключатися до європейської енергосистеми".

Деталі: Котін також повідомив, що в бою вночі на АЕС було дві ворожі бригади. Одна - російська, друга – так звані "кадировці".

Також було багато військових автомобілів, включаючи танки, БТР. Вони здійснювали обстріл території АЕС.

"Було попадання в перший енергоблок, а також в так звану "грязну естакаду", а також був знищений один з корпусів учбово-тренувального центру. Також вони обстрілювали адмінбудівлю і прохідну, поки фактично не зайшли на станцію і взяли її під контроль разом с персоналом", - додав він.

Нагадаємо:

Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.

В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

Теми: ЗапоріжжяАЕСвійна
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