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Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині

Ірина БалачукП'ятниця, 4 березня 2022, 17:04
Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині
Фото pixabay.com

Мобільний оператор Vodafonе відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.

Джерело: PR директор Vodafonе Україна Вікторія Рубан у Facebook, співрозмовники УП  

Пряма мова Рубан: ""…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".

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Деталі: Також цю інформацію підтвердили "Українській правді" читачі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.

Передісторія:

  • 4 березня Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стала військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
  • Херсонська облрада повідомила, що окупанти відключили на території усієї області мобільних операторів Київстар та Vodafonе. 
  • У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.
  • Згодом мобільний оператор Київстар заявив, що мобільний зв'язок у місті Херсоні та частині населених пунктів області не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі.

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Теми: Херсонська областьмобільний зв'язокХерсонвійна
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