Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині

Мобільний оператор Vodafonе відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.

Джерело: PR директор Vodafonе Україна Вікторія Рубан у Facebook, співрозмовники УП

Пряма мова Рубан: ""…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".

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Деталі: Також цю інформацію підтвердили "Українській правді" читачі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.

Передісторія:

4 березня Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стала військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Херсонська облрада повідомила, що окупанти відключили на території усієї області мобільних операторів Київстар та Vodafonе.

У Херсоні окупанти почали транслювати 24 російські телелеканали та 3 радіоканали через приставку Т2.

Згодом мобільний оператор Київстар заявив, що мобільний зв'язок у місті Херсоні та частині населених пунктів області не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі.