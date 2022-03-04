Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині

Мобільний оператор Vodafonе відновив мобільний зв'язок у Херсонській області.

Джерело: PR директор Vodafonе Україна Вікторія Рубан у Facebook, співрозмовники УП

Пряма мова Рубан: ""…в общем, тут такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написав один з наших технарів. Може хтось цього не знає, але наші водафонівські хлопчики і дівчата з техдирекціі – найкрутіші в світі. Тримають мережу "зубами" – і вночі, і в холод, і під обстрілами".

Деталі: Також цю інформацію підтвердили "Українській правді" читачі, які вже мали змогу поспілкуватися з рідними і друзями з Херсонської області.

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