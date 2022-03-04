Енергодар залишився без тепла
П'ятниця, 4 березня 2022, 18:37
Через пошкодження магістрального трубопроводу у Енергодарі наразі відсутнє постачання теплопостачання.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов
Дослівно: "У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу, постачання теплової енергії на місто наразі неможливе.
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Фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи".
Деталі: Повідомляється, що орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня.
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