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Енергодар залишився без тепла

Мазуренко Альона П'ятниця, 4 березня 2022, 19:37

Через пошкодження магістрального трубопроводу у Енергодарі наразі відсутнє постачання теплопостачання.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Дослівно: "У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу, постачання теплової енергії на місто наразі неможливе.

Фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи".

Деталі: Повідомляється, що орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня.

Нагадаємо:

  • Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі обстріляли й захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Незважаючи на це, енергосистема працює так, як повинна працювати.
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

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Теми: АЕСЗапорізька областьвійнаУкраїна
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