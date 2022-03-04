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Енергодар залишився без тепла

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 березня 2022, 18:37

Через пошкодження магістрального трубопроводу у Енергодарі наразі відсутнє постачання теплопостачання.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Дослівно: "У зв'язку з пошкодженням ділянки магістрального трубопроводу, постачання теплової енергії на місто наразі неможливе.

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Фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи".

Деталі: Повідомляється, що орієнтовна дата відновлення теплопостачання - 5 березня.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі обстріляли й захопили російські війська, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Незважаючи на це, енергосистема працює так, як повинна працювати.
  • Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив, що у боях в Енергодарі загинули троє нацгвардійців.
  • В Офісі президента України вважають, що російське командування знало, чим загрожує цілій Європі масштабна танкова атака Запорізької атомної станції.

Теми: АЕСЗапорізька областьвійнаУкраїна
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