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Данілов попередив Шуфрича і Ко: Будете шлятися по блокпостах – вас вбиватимуть

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 березня 2022, 19:38
Данілов попередив Шуфрича і Ко: Будете шлятися по блокпостах – вас вбиватимуть
Шуфрич, фото з Facebook Юрія Бірюкова

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив нардепів від ОПЗЖ, що якщо вони ще будуть фотографувати українські блокпости, їх вбиватимуть на місці.

Джерело: Данілов в ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам від ОПЗЖ: якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати".

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"Коли ви сунетеся в наші пости й починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити".

Деталі: Данілов наголосив, що саме депутати ОПЗЖ, які є колаборантами, спільно з російськими агресорами привели в нашу країну війну.  

Що передувало: Народного депутата з фракції партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано у п'ятницю батальйоном Тероборони за спробу сфотографувати блокпост.

ВІДЕО ДНЯ

Журналістка Валерія Єгошина розповіла, що охорона Шуфрича відстрілювалась від бійців Тероборони.

Теми: ДаніловШуфричОПЗЖвійна
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