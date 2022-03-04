В окупованому Мелітополі дають шанс мародерам "виправитися"

Знак на в'їзді до міста. Фото ілюстративне пресслужба міськради Мелітополя

У Мелітополі, який тимчасово перебуває в окупації російськими військами, встановили намет у центрі міста, куди пропонують мародерам повернути награбоване.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Сьогодні вже совісливі мелітопольці, які грабували раніше наші крамниці, грабували наші продуктові крамниці, крамниці різного профіля, почали приносити награбоване.

Сьогодні біля магазину "Палладіум", де ми виставили наші білі намети, куди всі, хто награбував щось раніше, почали приносити це назад здавати.

Раджу принести все назад, щоби ми потім не почали звертатися з відповідними заявами до правоохоронців".

Деталі: Міський голова запевнив, що всі випадки мародерства були зафіксовані відеокамерами спостереження, і місцева влада готова звернутися до правоохоронців для покарання.

Однак, він наголосив, що мешканці Мелітополя, причетні до мародерства, можуть уникнути відповідальності, якщо зараз повернуть до визначених місць награбоване.

Федоров нагадав, що Верховна Рада нещодавно посилила кримінальну відповідальність за мародерство у воєнний час.

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