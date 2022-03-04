Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Мелітополі дають шанс мародерам "виправитися"

Денис КарловськийП'ятниця, 4 березня 2022, 21:41
Знак на в'їзді до міста. Фото ілюстративне пресслужба міськради Мелітополя

У Мелітополі, який тимчасово перебуває в окупації російськими військами, встановили намет у центрі міста, куди пропонують мародерам повернути награбоване. 

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Сьогодні вже совісливі мелітопольці, які грабували раніше наші крамниці, грабували наші продуктові крамниці, крамниці різного профіля, почали приносити награбоване.

Сьогодні біля магазину "Палладіум", де ми виставили наші білі намети, куди всі, хто награбував щось раніше, почали приносити це назад здавати.

Раджу принести все назад, щоби ми потім не почали звертатися з відповідними заявами до правоохоронців".

Деталі: Міський голова запевнив, що всі випадки мародерства були зафіксовані відеокамерами спостереження, і місцева влада готова звернутися до правоохоронців для покарання.

Однак, він наголосив, що мешканці Мелітополя, причетні до мародерства, можуть уникнути відповідальності, якщо зараз повернуть до визначених місць награбоване.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Федоров нагадав, що Верховна Рада нещодавно посилила кримінальну відповідальність за мародерство у воєнний час.

Передісторія: 

  • Мирні мешканці Мелітополя четверту добу поспіль виходять на мітинги проти російських окупантів, указуючи їм на відомий маршрут услід за російським кораблем.
  • Окупанти захопили телевежу в Мелітополі та транслюють звідти свою пропаганду.
  • Пропагандисти окупантів зняли фейкове відео, на якому буцімто жителі Мелітополя радісно зустрічають російських військових.

Теми: Запорізька областьокупаціяРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сили спротиву звільнили від росіян 5 населених пунктів на Чернігівщині

фото 11 березня готують 12 гуманітарних коридорів для евакуації – Верещук

фотоЛукашенко полетів до Путіна

Росія відреагувала на дозвіл хейтити росіян і Путіна в Facebook

Конгрес США остаточно схвалив допомогу Україні на 13,6 млрд доларів

Президент Литви: Саміт ЄС сказав "так" інтеграції України до ЄС

Усі новини...
Запорізька область
На ЗАЕС показали пошкодження від нічних обстрілів російських окупантів
Енергодар залишився без тепла
На ЗАЕС працює один реактор, попадання снаряду призведе до ядерної катастрофи
Останні новини
11:58
У РФ хочуть примусово викуповувати акції компаній у резидентів "недружніх" держав
11:50
фото У Межигір'я прилетіло 2 бомби, нині воно – прихисток для жителів довколишніх сіл
11:48
Мери міст України до місцевих самоврядувань світу: Допоможіть закрити небо
11:45
Президент Литви розповів про план-максимум щодо України в ЄС
11:29
У МОЗ пояснили, що робити при отруєнні аміаком у разі хімічної атаки
11:23
Ще один розробник антивірусів призупинив продажі у РФ та Білорусі
11:22
Twitter обмежить поширення білоруських держЗМІ
11:20
Прем’єр Словенії: Ми мали дати Україні більше щодо членства
11:19
Українські оператори відновлюють зв'язок – Держспецзвʼязку
11:11
Путін вирішив передати бойовикам ОРДЛО "трофеї", включаючи засоби ППО
Усі новини...