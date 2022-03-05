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Україна в ООН закликала закрити небо

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 00:14
ФОТО: GETTY

Україна на засіданні Радбезу ООН закликала закрити небо.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь.  На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати".

Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Ядерна безпека там була порушена реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу. Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа. Наразі АЕС захоплена росіянами.

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Теми: ООНвійна
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