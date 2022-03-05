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Шмигаль вимагає миротворчі групи МАГАТЕ та ЄС на всі АЕС в Україні

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 01:48
ФОТО: GETTY

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ і ЄС направити миротворчі групи на всі п’ять АЕС України.

Джерело: виступ Шмигаля

Пряма мова: "Закликаю міжнародну спільноту в особі МАГАТЕ та ЄС забезпечити прибуття на всі п’ять атомних станцій України миротворчих груп у складі представників ЄС, МАГАТЕ та Державної інспекції ядерного регулювання України.

Це питання безпеки всього світу".

Нагадаємо: У ніч на 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Ядерна безпека там була порушена реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу. Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа. Наразі АЕС захоплена росіянами.

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Теми: АЕСШмигаль ЄС
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