Єрмак: Світ має подумати над виключенням РФ з ООН

Світ має розглянути виключення Росії з Радбезу ООН.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у NYT

Дослівно: "Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй або принаймні про виключення її з Ради Безпеки, де вона має право вето…

Стаття 4 Будапештського меморандуму про гарантії безпеки 1994 року гарантувала, що США, Великобританія та Росія вимагатимуть "негайних" дій від Ради Безпеки ООН "для надання допомоги", якщо Україна "стане жертвою акту агресії або об'єкту загрози агресії із застосуванням ядерної зброї" . Той факт, що агресор — Росія — ветує дії Ради Безпеки ООН, не звільняє інші сторони від обіцянок, які вони дали Україні".

Деталі: Єрмак також закликав Захід запровадити безпольотну зону над Україною. Єрмак сказав, що Росія не зупиниться лише на Україні, яка в будь-якому разі може потенційно втягнути НАТО в цей конфлікт, а закрите небо принаймні змусило б президента РФ Володимира Путіна "взяти паузу".

Нагадаємо: 26 лютого Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну.