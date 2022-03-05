Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак: Світ має подумати над виключенням РФ з ООН

Анастасія КалатурСубота, 5 березня 2022, 02:53
ФОТО: GETTY

Світ має розглянути виключення Росії з Радбезу ООН.

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак у NYT

Дослівно: "Міжнародному співтовариству слід розглянути питання про виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй або принаймні про виключення її з Ради Безпеки, де вона має право вето…

Стаття 4 Будапештського меморандуму про гарантії безпеки 1994 року гарантувала, що США, Великобританія та Росія вимагатимуть "негайних" дій від Ради Безпеки ООН "для надання допомоги", якщо Україна "стане жертвою акту агресії або об'єкту загрози агресії із застосуванням ядерної зброї" . Той факт, що агресор — Росія — ветує дії Ради Безпеки ООН, не звільняє інші сторони від обіцянок, які вони дали Україні".

Деталі: Єрмак також закликав  Захід запровадити безпольотну зону над Україною. Єрмак сказав, що Росія не зупиниться лише на Україні, яка в будь-якому разі може потенційно втягнути НАТО в цей конфлікт, а закрите небо принаймні змусило б президента РФ Володимира Путіна "взяти паузу".

Нагадаємо: 26 лютого Росія єдина ветувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку вторгнення в Україну.

Теми: Андрій ЄрмакРосіяООН
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мера Мелітополя викрали окупанти – Офіс президента 

В Росії заблокували Instagram

відеоРосійські літаки завдали удару по Білорусі з боку України - ЗСУ

Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною

Противник несе значні втрати і вже змушений оборонятись – Генштаб

На Сумщині поліція з мешканцями взяли в полон 29 російських окупантів

Усі новини...
Андрій Єрмак
Зеленський показав себе у робочому кабінеті і підзняв Єрмака
Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
Єрмак про атаку на Бабин Яр: Вбивають жертв Голокосту вдруге
Останні новини
17:59
Байден перерахував провали Путіна після початку війни в Україні
17:59
Невакцинованих проти COVID-19 освітян мають поновити на роботі – омбудсмен
17:57
ПВК Вагнера масово вербує "усяку потолоч" для війни з Україною – найманець
17:53
Білорусь може почати напад на Україну до 21:00 11 березня
17:50
Міноборони Білорусі назвало фейком інформацію про ракетний удар по їхньому селу
17:45
Макрон відповів на критику Зеленського щодо слабкого сигналу про членство в ЄС
17:40
Зеленський і Байден узгодили подальшу підтримку України і посилення санкцій
17:39
США скасовують привілеї в торгівлі з РФ, вводять нове ембарґо та заборону експорту розкоші
17:35
У Чехії затвердили законодавство щодо прав українських біженців
17:30
Nestle обмежила торгівлю з Росією, але не повністю
Усі новини...