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Ворог наніс авіаудар по бронетанковому заводу на Житомирщині: є поранені

Ірина БалачукСубота, 5 березня 2022, 09:54
Ворог наніс авіаудар по бронетанковому заводу на Житомирщині: є поранені
Результати російських обстрілів Житомира. Фото ДСНС у Житомирській області

Увечері 4 березня російські війська завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, у результаті чого двоє людей отримали поранення.

Джерело: відеозвернення голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечко у Telegram

Пряма мова Бунечка: "Увечері відбувся ворожий авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Так виглядає війна на Житомирщині".

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Деталі: Бунечко нагадав, що окупанти на Житомирщині обстрілюють не лише військові об’єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Зокрема, напередодні ворог прямим попаданням ракети знищив 25-ий ліцей у центрі Житомира.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 березня в Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.
  • Внаслідок повітряного удару росіян в Житомирі загинули 2 людини, а ще 16 отримали травми.

Теми: Житомирщинавійна
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