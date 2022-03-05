В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на "зелений коридор"

У місті Ізюм на Харківщині, яке кілька діб поспіль перебуває під нищівними обстрілами російських окупантів, налагодили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів".

Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у національному телемарафоні

Пряма мова Мацокіна: "Передали інформацію по "зеленим коридорам". Чекаємо на гуманітарну допомогу! Світло відновлюємо. Вода, зв’язок є. Є зв’язок Укртелекому, у кого він зберігся. Над газом, його відновленням працюємо. Є Інтернет Укртелекому. На хлібзавод дали світло.

Прошу вас сьогодні , зараз, вже зараз бути в бомбосховищах, подвалах і інших укриттях".

Деталі: Синєгубов додав, що довкола Ізюма стоять підрозділи російських окупаційних військ, і вони намагаються сконтактувати з місцевою владою.

Водночас очільник області запевнив, що ніхто з окупантом вести перемовини не збирається, і місцева влада встановлювати з ними контаки не буде.

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