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В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на "зелений коридор"

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 17:10
Залишки російського снаряду на вулицях Харкова/ фото ілюстративне getty images

У місті Ізюм на Харківщині, яке кілька діб поспіль перебуває під нищівними обстрілами російських окупантів, налагодили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів". 

Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у національному телемарафоні

Пряма мова Мацокіна: "Передали інформацію по "зеленим коридорам". Чекаємо на гуманітарну допомогу! Світло відновлюємо. Вода, зв’язок є. Є зв’язок Укртелекому, у кого він зберігся. Над газом, його відновленням працюємо. Є Інтернет Укртелекому. На хлібзавод дали світло. 

Прошу вас сьогодні , зараз, вже зараз бути в бомбосховищах, подвалах і інших укриттях".

Деталі: Синєгубов додав, що довкола Ізюма стоять підрозділи російських окупаційних військ, і вони намагаються сконтактувати з місцевою владою.

Водночас очільник області запевнив, що ніхто з окупантом вести перемовини не збирається, і місцева влада встановлювати з ними контаки не буде.

Передісторія: 

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  • 4 березня стало відомо, що частина Ізюма лишилася без газопостачання внаслідок бойових дій російських окупантів.
  • Російські окупанти здійснюють посилені бомбардування Ізюма з авіації та ракет.
  • Уночі 3 березня авіація російських окупантів наносила удари по цивільному населенню Ізюма, внаслідок яких загинуло щонайменше 8 людей, двоє з яких – діти.

Теми: Харківська областьІзюмРосіявійна
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