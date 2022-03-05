В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на "зелений коридор"
У місті Ізюм на Харківщині, яке кілька діб поспіль перебуває під нищівними обстрілами російських окупантів, налагодили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів".
Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у національному телемарафоні
Пряма мова Мацокіна: "Передали інформацію по "зеленим коридорам". Чекаємо на гуманітарну допомогу! Світло відновлюємо. Вода, зв’язок є. Є зв’язок Укртелекому, у кого він зберігся. Над газом, його відновленням працюємо. Є Інтернет Укртелекому. На хлібзавод дали світло.
Прошу вас сьогодні , зараз, вже зараз бути в бомбосховищах, подвалах і інших укриттях".
Деталі: Синєгубов додав, що довкола Ізюма стоять підрозділи російських окупаційних військ, і вони намагаються сконтактувати з місцевою владою.
Водночас очільник області запевнив, що ніхто з окупантом вести перемовини не збирається, і місцева влада встановлювати з ними контаки не буде.
Передісторія:
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
- 4 березня стало відомо, що частина Ізюма лишилася без газопостачання внаслідок бойових дій російських окупантів.
- Російські окупанти здійснюють посилені бомбардування Ізюма з авіації та ракет.
- Уночі 3 березня авіація російських окупантів наносила удари по цивільному населенню Ізюма, внаслідок яких загинуло щонайменше 8 людей, двоє з яких – діти.