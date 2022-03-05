Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на "зелений коридор"

Денис КарловськийСубота, 5 березня 2022, 16:10
В оточеному Ізюмі відновили водопостачання і зв’язок: чекають на зелений коридор
Залишки російського снаряду на вулицях Харкова/ фото ілюстративне getty images

У місті Ізюм на Харківщині, яке кілька діб поспіль перебуває під нищівними обстрілами російських окупантів, налагодили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів". 

Джерело: заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у національному телемарафоні

Пряма мова Мацокіна: "Передали інформацію по "зеленим коридорам". Чекаємо на гуманітарну допомогу! Світло відновлюємо. Вода, зв’язок є. Є зв’язок Укртелекому, у кого він зберігся. Над газом, його відновленням працюємо. Є Інтернет Укртелекому. На хлібзавод дали світло. 

Реклама:

Прошу вас сьогодні , зараз, вже зараз бути в бомбосховищах, подвалах і інших укриттях".

Деталі: Синєгубов додав, що довкола Ізюма стоять підрозділи російських окупаційних військ, і вони намагаються сконтактувати з місцевою владою.

Водночас очільник області запевнив, що ніхто з окупантом вести перемовини не збирається, і місцева влада встановлювати з ними контаки не буде.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 4 березня стало відомо, що частина Ізюма лишилася без газопостачання внаслідок бойових дій російських окупантів.
  • Російські окупанти здійснюють посилені бомбардування Ізюма з авіації та ракет.
  • Уночі 3 березня авіація російських окупантів наносила удари по цивільному населенню Ізюма, внаслідок яких загинуло щонайменше 8 людей, двоє з яких – діти.

Теми: Харківська областьІзюмРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Харківська область
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Останні новини
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
Усі новини...
Реклама: