Російські окупанти продовжують нищівні обстріли Харкова та Ізюма

Увечері 3 березня російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії

Джерело: "Суспільне Харків", заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін

Пряма мова Мацокіна: "В Ізюмі безперервна канонада з 21.45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада".

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Деталі: У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі застосовують "Гради".

Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чути вибухи та звуки військових літаків.

Усіх людей закликали сховатися в об’єктах укриття та бомбосховищах.

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