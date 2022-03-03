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Російські окупанти продовжують нищівні обстріли Харкова та Ізюма

Денис КарловськийЧетвер, 3 березня 2022, 23:09
Рештки російської ракети в Харкові 3 березня. фото: getty images

Увечері 3 березня російські окупанти продовжили нищівні обстріли Харкова та Ізюма з авіації та артилерії

Джерело: "Суспільне Харків", заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін

Пряма мова Мацокіна: "В Ізюмі безперервна канонада з 21.45. Спочатку бомбардування, а тепер канонада". 

Деталі: У соцмережах поширюють непідтверджені дані від очевидців, що в Ізюмі застосовують "Гради". 

Близько 22:45 очевидці повідомили, що в Харкові чути вибухи та звуки військових літаків.

Усіх людей закликали сховатися в об’єктах укриття та бомбосховищах.

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Передісторія: 

  • Після обіду 3 березня російські окупанти застосували артилерію проти цивільного населення в житлових районах Харкова. Влада повідомляла про щонайменше 3 загиблих серед мирних мешканців. 
  • Уночі 3 березня авіація російських окупантів наносила удари по цивільному населенню Ізюма, внаслідок яких загинуло щонайменше 8 людей, двоє з яких – діти.
  • Під час нічних обстрілів 3 березня Харкова російські окупанти пошкодили Свято-Успенський собор, який належить Українській православній церкві Московського патріархату. Будівля собору пережила і бойові дії в ході Другої світової війни, і більшовицьку окупацію у ході Визвольних війн 1917-1921 років.
  • Російські загарбники вщент розбомбили село на Харківщині: є загиблі, а десятки будинків зруйновано.
  • Унаслідок обстрілів російських окупантів міст та сіл Харківської області загинуло 34 людини, майже 300 дістали поранення.

Теми: ХарківХарківська областьРосіявійна
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