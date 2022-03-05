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Венедіктова каже, що контролює, як утримують полонених росіян

"Українська правда"Субота, 5 березня 2022, 23:50

Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Twitter

Пряма мова: "Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів".

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Деталі: ОГП також запускає єдину платформу збору воєнних злочинів, щоб акумулювати базу для національних судів та міжнародних інституцій. 

Що було раніше: Українські захисники поділилися списком російських військовополонених за тиждень війни з Україною. Попередній список полонених складається із 116 осіб.

Теми: ВенедіктовавійнаРосіяпрокуратура
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