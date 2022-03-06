Венедіктова каже, що контролює, як утримують полонених росіян
Неділя, 6 березня 2022, 00:50
Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Twitter
Пряма мова: "Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів".
Деталі: ОГП також запускає єдину платформу збору воєнних злочинів, щоб акумулювати базу для національних судів та міжнародних інституцій.
Що було раніше: Українські захисники поділилися списком російських військовополонених за тиждень війни з Україною. Попередній список полонених складається із 116 осіб.
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