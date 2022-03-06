Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедіктова каже, що контролює, як утримують полонених росіян

"Українська правда"Неділя, 6 березня 2022, 00:50

Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Twitter

Пряма мова: "Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів".

Деталі: ОГП також запускає єдину платформу збору воєнних злочинів, щоб акумулювати базу для національних судів та міжнародних інституцій. 

Що було раніше: Українські захисники поділилися списком російських військовополонених за тиждень війни з Україною. Попередній список полонених складається із 116 осіб.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ВенедіктовавійнаРосіяпрокуратура
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

У нас загинуло близько 1300 військових. У росіян вдесятеро більше – Зеленський

Джерела натякають, що екснардеп Дейдей не загинув

Зеленський про втрати окупантів: Це найбільший удар по армії Росії за десятки років

Очільник ОДА назвав найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

Усі новини...
Венедіктова
​Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів РФ в Україні
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
Росія обстріляла Ворзель, влучила в дитбудинок із 50 дітьми - Венедіктова
Останні новини
18:01
Уряд виділив армії додаткові 4 мільярди
17:59
"Українська правда" дослідила маршрути "яхти Путіна"
17:50
Як врятуватися: для солдатів РФ та Білорусі запрацював UA-сайт з інструкцією
17:41
Фонд гарантування хоче виплачувати відшкодування вкладникам віддалено
17:38
ГУР оприлюднили дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів
17:35
Прикордонники не випустили в Молдову чоловіка, комісованого через "важкі пологи"
17:34
Як обробляти колоту, різану чи вогнепальну рану – інструкція МОЗ
17:34
Шольц і Макрон після розмови з Путіним зателефонували Зеленському
17:33
Серед окупантів на ЧАЕС – співробітники "Росатому"
17:32
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Усі новини...