Венедіктова каже, що контролює, як утримують полонених росіян

Офіс генерального прокурора вживає всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Twitter

Пряма мова: "Ми цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів".

Деталі: ОГП також запускає єдину платформу збору воєнних злочинів, щоб акумулювати базу для національних судів та міжнародних інституцій.

Що було раніше: Українські захисники поділилися списком російських військовополонених за тиждень війни з Україною. Попередній список полонених складається із 116 осіб.