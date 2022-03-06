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Евакуація в Маріуполі почнеться з 12:00 – голова області

Ірина БалачукНеділя, 6 березня 2022, 10:17
Евакуація. Фото з Facebook Павла Кириленка

Евакуація мирного населення з міста Маріуполь розпочнеться о 12:00 6 березня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в FacebookЦентр протидії дезінформації при РНБО України в ТГ

Пряма мова Кириленка: "Сьогодні (6 березня – ред.) з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення.

Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя".

Деталі: Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

  • СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);
  • Драмтеатр (Театральна площа, 1)
  • Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Також пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами).

Повідомляється, що в голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

Голова облВА закликав водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – брати з собою людей, заповнювати транспорт максимально.

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Він також підкреслив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.

Додатково сповіщувати мешканців міста буде поліція. 

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив інформацію Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо евакуації мирного населення.

Передісторія:

  • Російська армія пообіцяла, що з 9 ранку 5 березня припинить вогонь і відкриє 2 гуманітарні коридори для виходу мирних жителів з Маріуполя та Волновахи у напрямку Запоріжжя, планувалося, що евакуація з Маріуполя триватиме кілька днів за певним маршрутом з 11:00 до 16:00.
  • Однак врешті-решт російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" і почала обстріл, евакуацію перенесли і людям сказали розходитися.
  • Окупанти, які зірвали евакуацію маріупольців, фактично взяли у полон ціле місто, де без води та електроенергії сидять 400 тисяч громадян. 

Теми: Маріупольвійнабіженці
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