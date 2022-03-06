Евакуація в Маріуполі почнеться з 12:00 – голова області

Евакуація мирного населення з міста Маріуполь розпочнеться о 12:00 6 березня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Facebook, Центр протидії дезінформації при РНБО України в ТГ

Пряма мова Кириленка: "Сьогодні (6 березня – ред.) з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення.



Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя".

Деталі: Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Також пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами).

Повідомляється, що в голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

Голова облВА закликав водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – брати з собою людей, заповнювати транспорт максимально.

Він також підкреслив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено.



Додатково сповіщувати мешканців міста буде поліція.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив інформацію Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо евакуації мирного населення.

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