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Путін каже, що може говорити у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна 

"Українська правда"Неділя, 6 березня 2022, 16:10

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що не проти зустрічі у форматі МАГАТЕ-РФ-Україна.

Джерело: заява Кремля, яку цитують "Риа новости" 

Деталі: Путін заявив, що не проти зустрічі у такому форматі, але не у Чорнобилі, а по відеоконференції чи у третій країні.

Так само президент країни-окупанта обговорив із Макроном стан справ щодо переговорів України та Росії.

Нібито Путін висловив готовність до "продовження діалогу".

Що було раніше: Проти ночі 4 березня "кадировці" – підрозділ росгвардії з Чечні – влаштували стрілянину та обстрілювали будівлю ЗАЕС, через що виникла пожежа. На станції оголосили загрозу ядерної катастрофи. 

Пізніше ЗАЕС перейшла під контроль російсько-окупаційних загонів "кадировців".

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24 лютого російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

Теми: РосіяПутінвійнаМакрон
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