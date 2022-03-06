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Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови

"Європейська правда"Неділя, 6 березня 2022, 17:03

Вісім ракет, що влучили по цивільному аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря, а інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою.

Про це заявили "Європейській правді" в міністерстві оборони Молдови.

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", - йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також співрозмовники ЄвроПравди у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.

"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників.

Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім, траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.

Що передувало: 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту в Гавришівці поблизу Вінниці 6 березня.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аеропорт Вінниці повністю зруйновано.

За даними ДСНС,  на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля. Рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.

Перед початком повномасштабної війни ЄвроПравда аналізувала боєздатність війсь РФ у Придністров’ї, деталі читайте у статті "Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я.

Теми: війна
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