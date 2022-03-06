Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина
Неділя, 6 березня 2022, 15:24
Через ракетні обстріли аеродрому в Гавришівці під Вінницею рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 6 березня близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля.
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Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків ракетних ударів. Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з осіб померла.
О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.
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Передісторія:
- Близько 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту на летовищі в Гавришівці 6 березня.
- Президент Володимир Зеленський негайно відреагував і заявив, що російські окупанти продовжують нищити мирні міста України, які нічим не загрожують російським військам. Він закликав країни-члени НАТО терміново "закрити небо" над Україною або надати власні винищувачі, щоби українські захисники чинили опір.
- На думку бійців тероборони у Вінниці та воєнного журналістів Андрія Цаплієнка, ракетний удар російські окупанти здійснили з території окупованого Придністров’я.