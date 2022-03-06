Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина 

Через ракетні обстріли аеродрому в Гавришівці під Вінницею рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 6 березня близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля.

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Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків ракетних ударів. Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з осіб померла.

О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.

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Руйнування адмінбудівлі на летовищі Фото: мер Вінниці сергій Моргунов

Руйнування адмінбудівлі на летовищі Фото: мер Вінниці Сергій Моргунов

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