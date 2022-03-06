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Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінницькому аеропорту загинула одна людина 

Денис КарловськийНеділя, 6 березня 2022, 16:24
Руйнування на аеропорті. Фото: Сергій Моргунов

Через ракетні обстріли аеродрому в Гавришівці під Вінницею рятувальники деблокували чотирьох людей з-під завалів, одна з них – загинула.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 6 березня близько 13:35 через ракетні удари російських окупантів на летовищі зайнялася пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Крім того була зруйнована адміністративна будівля.

Більше ста рятувальників та двох десятків одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків ракетних ударів. Станом на 14:35 з-під завалів деблокували чотирьох людей, одна з осіб померла.

О 15:34 пожежу на складі ліквідували, а роботи на завалах адмінбудівлі тривають.

Руйнування адмінбудівлі на летовищі
Руйнування адмінбудівлі на летовищі
Фото: мер Вінниці сергій Моргунов
Руйнування адмінбудівлі на летовищі
Руйнування адмінбудівлі на летовищі
Фото: мер Вінниці Сергій Моргунов

Передісторія: 

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  • Близько 8 ракет російські окупанти запустили по військовому об’єкту на летовищі в Гавришівці 6 березня.
  • Президент Володимир Зеленський негайно відреагував і заявив, що російські окупанти продовжують нищити мирні міста України, які нічим не загрожують російським військам. Він закликав країни-члени НАТО терміново "закрити небо" над Україною або надати власні винищувачі, щоби українські захисники чинили опір.
  • На думку бійців тероборони у Вінниці та воєнного журналістів Андрія Цаплієнка, ракетний удар російські окупанти здійснили з території окупованого Придністров’я.

Теми: Вінницяаеродромвійнаобстріл
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