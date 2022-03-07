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НАТО не закриє небо над Україною – глава МЗС Німеччини

Ольга Глущенко Понеділок, 7 березня 2022, 02:56
Бербок, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що НАТО не закриє небо над Україною, бо це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією.

Джерело: Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення".

Деталі: Вона зазначила, що блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову – тож "треба зберігати холодну голову".

При цьому міністр зауважила, що докори Президента України Володимира Зеленського "уражають прямо в серце".

Глава МЗС ФРН сказала, що події останніх днів показали – для Путіна не існує "червоних ліній", тож НАТО має посилити свої східні кордони, аби бути в змозі захистити союзників. Вона додала, що Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків радянського зразка (на що Варшава ще не погодилася).

Німеччина своє чергою буде дивитися, що ще зможе надати Києву зі своїх запасів. Водночас глава МЗС ФРН зауважила, що не про всі домовленості треба говорити в публічному просторі.

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Бербок упевнена, що запровадження західних санкцій і постачання зброї матимуть ефект, тиск на російське керівництво зростає.

Втім, співголова партії "Зелених" обережно поставилася до заклику повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв, зазначивши, що до такого кроку "треба добре підготуватися".

Вона додала, що санкції починають діяти не відразу, що вони мають бути такими, які триватимуть довго, а не будуть скасовані невдовзі після впровадження.

Що передувало: Впродовж всіх днів війни президент Володимир Зеленський вимагає у країн Заходу закрити небо над Україною, щоб від ударів ракет та авіанальотів РФ перестали гинути мирні українці.

На саміті в Брюсселі 4 березня країни НАТО відмовились "закривати" небо над Україною. Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг спромігся лише попередити, що російські окупанти будуть вдаватися до ще більш жорстоких та нищівних дій проти українців у прийдешні дні війни. 

4 березня Зеленський жорстко розкритикував відмову країн-членів НАТО запровадити безпольотну зону в небі над Україною і завив, що Північноатлантичний альянс також нестиме відповідальність за загибель українців.

Президент країни-окупанта Володимир Путін пригрозив країнам Заходу, що якщо вони закриють небо над Україною, то вважатиме їх стороною збройного конфлікту.

Теми: НімеччинаНАТОвійнаУкраїна
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