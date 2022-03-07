В Енергодарі проблеми зі зв'язком і продуктами, влада планує громадські обіди 

В Енергодарі Запорізької області є проблеми зі зв'язком і доставкою продуктів, міська влада організує харчування раз на день для тих, хто потрапив у критичну ситуацію.

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов

Пряма мова: "Ніч в Енергодарі пройшла без надзвичайних ситуацій. Все ще залишаються великі проблеми із зв’язком не тільки в Енергодарі, а й інших населених пунктах області.

Реклама:

З продуктами харчування скрутно через відсутність поставок".

Деталі: Мер повідомив, що хліб печуть, а овочі та деякі інші сільгосппродукти подекуди продають у дворах та біля магазинів (точні місця продажу вказати не зміг).

Пряма мова: "В разі критичної ситуації в шкільних столових будуть відкриті громадські їдальні, де один раз на день можна буде поїсти тим, у кого не залишилося жодних запасів продуктів. Зараз, якщо такі поодинокі випадки вже трапляються, зв’яжіться з головами ОСББ. Але виключно в разі критичної ситуації!".