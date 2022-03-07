У Херсоні люди вийшли на акцію проти окупантів: "Україна понад усе"

У Херсоні на площі Свободи місцеві жителі виходять на акції протесту проти російської агресії.

Джерело: Відео, яке є в розпорядженні УП, учасники акції, яких цитує Укрінформ

Деталі: Люди вийшли на мирну акцію з прапорами України та викрикують патріотичні лозунги: "Слава Україні!", "Україна понад усе", "Путін ху**о".

Частина містян рухається в сторону ОДА, де встановлені "їжаки".

🇺🇦 У Херсоні вкотре акції проти окупантів



🇺🇦 Anti-russian protest in ukrainian Kherson. 07.03.22 pic.twitter.com/UgDMWY5YWH — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 7, 2022

Що передувало: В останні дні в Херсоні регулярно відбуваються акції проти окупантів.

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.