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Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні – ЄС

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 05:15
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Євросоюз розглядає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співагресором війни Росії проти України.

Джерело: заява ЄС, цитує Укрінформ

Дослівно: "Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність.

Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни.

Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування".

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН".

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Деталі: Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод".

Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".

Що було раніше: 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні карти України виправдовував вторгнення Росії в Україну і запевняв, що Білорусь не виступає стороною конфлікту. Він також заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Українські розвідники попереджали, що Росія і Білорусь можуть вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення військ Білорусь на територію України. 

Повідомлялося, що поблизу білорусько-українського кордону з'явились близько 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекала на маршруті м.Пінськ – Іванове – Драгічин (прибл. 30 км від кордону).

Водночас, в оперативному командуванні "Північ" 1 березня повідомили, що білоруські війська фіксують на території Чернігівської області уже три дні. 

Теми: РосіяБілорусьЛукашенко
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