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Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні – ЄС

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 04:15
Лукашенко разом з Путіним несе відповідальність за жертви в Україні – ЄС
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Євросоюз розглядає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співагресором війни Росії проти України.

Джерело: заява ЄС, цитує Укрінформ

Дослівно: "Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність.

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Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни.

Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування".

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

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ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Деталі: Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод".

Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".

Що було раніше: 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні карти України виправдовував вторгнення Росії в Україну і запевняв, що Білорусь не виступає стороною конфлікту. Він також заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

Українські розвідники попереджали, що Росія і Білорусь можуть вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення військ Білорусь на територію України. 

Повідомлялося, що поблизу білорусько-українського кордону з'явились близько 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекала на маршруті м.Пінськ – Іванове – Драгічин (прибл. 30 км від кордону).

Водночас, в оперативному командуванні "Північ" 1 березня повідомили, що білоруські війська фіксують на території Чернігівської області уже три дні. 

Теми: РосіяБілорусьЛукашенко
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