Зрадниця Поклонська приїхала в Україну з "гумдопомогою" – росЗМІ

Колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів, нібито приїхала до України та привезла продукти харчування до Херсонської області.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Повідомляється, що Поклонська нібито спільно з Росгвардією доставила продукти харчування на Херсонщину, а також необхідні ліки.

Гуманітарка від ворога Фото РИА НОвости

Колаборантка заявила, що нібито "націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії".

Чому це важливе: Росія вранці 24 лютого напала на Україну. Російські війська бомблять житлові квартали та знищують мирних жителів. При цьому українці виходять на мітинги протесту проти окупантів і навіть у тих містах, де внаслідок авіаударів російських військ виникла гуманітарна катастрофа, відмовляються брати допомогу від ворога.

Для довідки: Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".

Саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який Росія визнала "екстремістським". Поклонська також працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.

"Прокурором Криму" Поклонська була до осені 2016 року. Потім отримала мандат Державної Думи Росії за списком "Единой России".

Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.

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