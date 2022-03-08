Зрадниця Поклонська приїхала в Україну з "гумдопомогою" – росЗМІ
Колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів, нібито приїхала до України та привезла продукти харчування до Херсонської області.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Деталі: Повідомляється, що Поклонська нібито спільно з Росгвардією доставила продукти харчування на Херсонщину, а також необхідні ліки.
Колаборантка заявила, що нібито "націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії".
Чому це важливе: Росія вранці 24 лютого напала на Україну. Російські війська бомблять житлові квартали та знищують мирних жителів. При цьому українці виходять на мітинги протесту проти окупантів і навіть у тих містах, де внаслідок авіаударів російських військ виникла гуманітарна катастрофа, відмовляються брати допомогу від ворога.
Для довідки: Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".
Саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який Росія визнала "екстремістським". Поклонська також працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.
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"Прокурором Криму" Поклонська була до осені 2016 року. Потім отримала мандат Державної Думи Росії за списком "Единой России".
Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.
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Передісторія:
- 8 березня у Херсонській області та Херсоні тривають акції протесту проти російського агресора.