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Зрадниця Поклонська приїхала в Україну з "гумдопомогою" – росЗМІ

Вівторок, 8 березня 2022, 15:19
Зрадниця Поклонська. Фото РИА Новости

Колишня прокурорка Криму Наталія Поклонська, яка у 2014 році перейшла на бік окупантів, нібито приїхала до України та привезла продукти харчування до Херсонської області.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости 

Деталі: Повідомляється, що Поклонська нібито спільно з Росгвардією доставила продукти харчування на Херсонщину, а також необхідні ліки. 

 
Гуманітарка від ворога 
Фото РИА НОвости

Колаборантка заявила, що нібито "націоналісти погрожують розправою місцевому населенню – аж до підпалів будинку, якщо ті приймуть гумдопомогу від Росії".

Чому це важливе: Росія вранці 24 лютого напала на Україну. Російські війська бомблять житлові квартали та знищують мирних жителів. При цьому українці виходять на мітинги протесту проти окупантів і навіть у тих містах, де внаслідок авіаударів російських військ виникла гуманітарна катастрофа, відмовляються брати допомогу від ворога.

Для довідки: Поклонська – уродженка Луганської області. До окупації Криму працювала у прокуратурі. У 2014 році перейшла на бік сепаратистів – у березні 2014 її призначили "прокурором АРК".  

Саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, який Росія визнала "екстремістським". Поклонська також працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.

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"Прокурором Криму" Поклонська була до осені 2016 року. Потім отримала мандат Державної Думи Росії за списком "Единой России".

Українські правоохоронці оголосили Поклонську у розшук за держзраду, сепаратизм, захоплення влади і злочинну організацію. Крім того, на неї завели справи за заборону Меджлісу і переслідування українців.

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Передісторія: 

Теми: Херсонська областьРосіявійнадержзрада
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