Жителі Херсонщини знову вийшли на мітинги проти ворога
У Херсонській області та Херсоні тривають акції протесту проти російського агресора.
Джерело: Укрінформ з посиланням на відео місцевих мешканців у соцмережах, Громадське радіо
Деталі: Жителі Херсона стоять під українськими прапорами і скандують "Херсон – це Україна!".
Учасники акції повідомили, що пройдуть ходою вулицями міста. Їх підтримують сигналами автівки, що проїжджають містом.
У місті Бериславі на центральній площі проходить мітинг під загальним закликом "Берислав – це Україна". Люди прийшли з державними прапорами і саморобними плакатами, вони співали гімн, закликали російський корабель та солдатів іти у відомому напрямку.
За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – у цей день традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.
Також мирна акція проти російських окупантів пройшла в Нижніх Сірогозах.
Тисячі людей зібралися на мітинг у місті Олешки, повідомив міський голова Євген Рищук.
О 12 годині розпочалася акція протесту в Голій Пристані – люди вийшли на вулицю, співаючи державний гімн.
Також із українськими стягами вийшли у селі Бережанка.
Також з українськими стягами вийшли у селі Бережанка на Херсонщині— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 8, 2022
People also marched with Ukrainian flags in the village of Berezhanka in the Kherson region pic.twitter.com/kjRbsx7Jfl