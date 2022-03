Жителі Херсонщини знову вийшли на мітинги проти ворога

У Херсонській області та Херсоні тривають акції протесту проти російського агресора.

Джерело: Укрінформ з посиланням на відео місцевих мешканців у соцмережах, Громадське радіо

Деталі: Жителі Херсона стоять під українськими прапорами і скандують "Херсон – це Україна!".

Учасники акції повідомили, що пройдуть ходою вулицями міста. Їх підтримують сигналами автівки, що проїжджають містом.

У місті Бериславі на центральній площі проходить мітинг під загальним закликом "Берислав – це Україна". Люди прийшли з державними прапорами і саморобними плакатами, вони співали гімн, закликали російський корабель та солдатів іти у відомому напрямку.

За словами керівника обласної організації КВУ Дементія Білого, наступного разу бериславці планують вийти на мітинг 11 березня – у цей день традиційно відзначали день визволення міста від фашистських загарбників.

Також мирна акція проти російських окупантів пройшла в Нижніх Сірогозах.

Тисячі людей зібралися на мітинг у місті Олешки, повідомив міський голова Євген Рищук.

О 12 годині розпочалася акція протесту в Голій Пристані – люди вийшли на вулицю, співаючи державний гімн.

Також із українськими стягами вийшли у селі Бережанка.

