Ворог знищив центральну лікарню Ізюма – міська влада

Російські війська знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області.

Джерело: заступник міського голови Володимир Мацокін у Facebook

Пряма мова Мацокіна: "Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли".

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