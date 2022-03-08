Ворог знищив центральну лікарню Ізюма – міська влада

Російські війська знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області.

Джерело: заступник міського голови Володимир Мацокін у Facebook

Пряма мова Мацокіна: "Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли".

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Передісторія:

Уночі 3 березня авіація російських окупантів наносила удари по цивільному населенню Ізюма, внаслідок чого загинуло щонайменше 8 людей, двоє з яких – діти.

Російські окупанти продовжують посилено бомбардувати Ізюм з авіації та ракетами.

4 березня стало відомо, що частина Ізюма лишилася без газопостачання внаслідок бойових дій російських окупантів.