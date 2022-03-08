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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 19:50
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно
Народні депутати 9 скликання в залі парламенту. ФОто: пресслужба ВРУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам дистанційно голосувати.

Джерело: речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук 

Пряма мова Палійчук: "Повідомляємо про реєстрацію законопроекту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України". 

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Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких  дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу".

Деталі: Палійчук додала, що реєстрацію законопроєкту підтримали 196 нардепів від "Слуги народу". Загалом, під законопроєктом поставили свої підписи 241 депутат. 

Довідково: Стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто. Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов'язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

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Окремі депутати критикували ініціативу "Слуги народу", що через онлайн-зв'язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не будуть погрожувати чи примушувати голосувати. 

Передісторія:

  • 13 грудня 2021 року голова Верховної Ради Стефанчук виступив за запровадження системи онлайн-голосувань у Верховній Раді, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій.
  • Згодом Стефанчук прогнозував, що відповідний законопроєкт можуть внести на розгляд нардепів після Нового 2022 року.

Теми: Верховна РадаСлуга народувійнадіджиталізація
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