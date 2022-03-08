Зеленський про нові обстріли: Чим міг загрожувати ядерній Росії гуртожиток?

Президент Володимир Зеленський констатує, що за вечір вівторка кількість дітей, які загинули від рук російських окупантів з 24 лютого, збільшилася до 52.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52, 52 дитинки".

"Ввечері вони нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області, зруйнували гуртожиток. Чим міг загрожувати Росії звичайний гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави?".

Деталі: Президент зазначив, що у вівторок вдалося організувати гуманітарний коридор із Сум до Полтави, завдяки чому було врятовано сотні людей і доставлено гуманітарний вантаж.

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"Але це лише відсоток від того, що треба зробити, чого очікують наші люди, заблоковані українці.

Ми готові, наші вантажі – готові, наш транспорт – готовий, але не люди не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації, блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей. Що вони хочуть? Щоб українці взяли з рук окупантів все це. Це просто тортури, свідомі, системні, організовані їхньою державою, чужою для нас і безжальною для всіх – навіть для її громадян", - сказав Зеленський.

Президент подякував Олешкам на Херсонщині, Бердянську та Мелітополю в Запорізькій області та всім містам, де українці протестують проти окупантів.

Він запевнив, що вантажі все одно будуть їхати в заблоковані міста, скільки б разів їх не зупиняли кулі, і гуманітарні коридори все одно будуть працювати.

"І тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час", - зазначив президент.

Що передувало: Ввечері 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват".

Також окупанти влаштували бомбардування Малина у Житомирській області, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє однорічних дітей.