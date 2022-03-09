У центрі Києва влаштують концерт з закликом закрити небо
9 березня на Майдані Незалежності у центрі Києва влаштують концерт із закликом закрити небо над Україною, щоб зберегти життя людей, на яких скидає бомби і ракети Росія.
Джерело: Офіс президента
Дослівно ОП: ""Вільне небо/Free Sky" – концерт заради життя просто неба на майдані Незалежності. 9 березня о 13:10 у Києві розпочнеться мистецька акція із закликом закрити небо над Україною".
Деталі: Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.
Захід транслюватимуть наживо на Суспільному.
Чому це важливо: Українські збройні сили дають відсіч російській армії, яка намагається наступати на наші міста і села, ворог несе великі втрати у живій силі і техніці. Водночас російські військові літаки атакують українські міста з повітря і завдають ракетно-бомбових ударів по цивільному населенню.
Закриття неба означає, що небо патрулюється військовою авіацією і охороняється системами ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збиваються.
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Українці створили петицію-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною і вона уже зібрала понад 1 мільйон голосів.
Люди, які підписали петицію, просять НАТО закрити небо над Україною. Якби НАТО закрило небо, то саме його військові сили мали би патрулювати небо і збивати літаки, які порушують заборону.
НАТО не поспішає це робити, бо це може означати втягнення НАТО у війну з Росією.
Передісторія:
- 7 березня біля Білого дому відбулася масштабна акція за безполітну зону над Україною і посилення санкцій проти Росії.
- 8 березня секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до міжнародних партнерів і НАТО та попросив бойову авіацію і засоби ППО, якщо ті не можуть закрити небо над Україною.