Міноборони просить людей та ЗМІ не повідомляти про надання Україні зброї
Міністр оборони Олексій Резніков просить українців та ЗМІ не поширювати повідомлення щодо надання країнами-партнерами тієї чи іншої зброї нашій державі.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова Резнікова: "Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни…
Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам.
Я розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.
Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, які вона просто повинна отримати. Внаслідок цього Україна може нести втрати, яких ми могли уникнути і маємо уникати!".
Деталі: Міністр запевнив, що військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з нашими партнерами з метою отримання допомоги для захисту України.
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Передісторія:
- 6 березня в Україні стало відомо, що США обговорюють із Польщею можливість надати Україні винищувачі.
- Згодом Польща заявила, що готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині і передати їх у розпорядження уряду США.
- Водночас Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.
- Згодом у Пентагоні повідомили, Сполучені Штати намагаються прискорити поставки зброї в Україну, але перспектива перельоту бойової авіації з території НАТО в зону бойових дій "викликає серйозні занепокоєння".