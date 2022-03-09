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“Це не пінг-понг – це людські життя”: Зеленський питає США про літаки з Польщі

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 11:56
“Це не пінг-понг – це людські життя”: Зеленський питає США про літаки з Польщі
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів або захистити небо України, або хоча б надати літаки для оборони: їх готова була передати Польща, але цього не підтримали США. 

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "14 днів повномасштабної жорстокої війни, терору проти нашого народу. Руйнація міст, блокада цілих районів, постійне бомбардування... 

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14-ть днів відсутності життєво необхідного рішення – не нашого рішення! Ми б ухвалили таке рішення за години, якщо було би треба допомогти нашим друзям.

Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу. Масштабну гуманітарну катастрофу.

Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але рішення немає".

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Деталі: Зеленський подякував Польщі за "альтернативу" – готовність надати Україні бойові літаки.

За його словами, "питання в логістиці." – і це технічне питання треба вирішувати негайно.

Пряма мова: "Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також маємо підтвердження, що домовленість американської сторони з Польщею – досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необгрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення? 

Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки".

Передісторія: 

  • 6 березня представник Білого дому повідомив ЗМІ, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.
  • 8 березня міністр закордонних справ Польщі повідомив, що його країна готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, але просить у США надати літаки на заміну.
  • У США на це завили, що рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Штатам не було узгоджено і стало "несподіваним кроком" для Вашингтона, а також  що рішення про передачу Україні літаків із Польщі – за польським урядом, але Штати не вважають пропозицію Польщі обґрунтованою.
  • Росія погрожує, що будь-яке надання Україні зброї буде вважатися втручанням у війну і нападом на Росію. 

Теми: ЗеленськийСШАПольщазброя
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