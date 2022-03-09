“Це не пінг-понг – це людські життя”: Зеленський питає США про літаки з Польщі

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів або захистити небо України, або хоча б надати літаки для оборони: їх готова була передати Польща, але цього не підтримали США.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "14 днів повномасштабної жорстокої війни, терору проти нашого народу. Руйнація міст, блокада цілих районів, постійне бомбардування...

14-ть днів відсутності життєво необхідного рішення – не нашого рішення! Ми б ухвалили таке рішення за години, якщо було би треба допомогти нашим друзям.

Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу. Масштабну гуманітарну катастрофу.

Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але рішення немає".

Деталі: Зеленський подякував Польщі за "альтернативу" – готовність надати Україні бойові літаки.

За його словами, "питання в логістиці." – і це технічне питання треба вирішувати негайно.

Пряма мова: "Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також маємо підтвердження, що домовленість американської сторони з Польщею – досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необгрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення?

Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки".

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