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Чверть російських чиновників готові звільнятися: не чекали на такі санкції – росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 9 березня 2022, 13:14
Знищені російськими снарядами будинки у селищі Дінець Чугуївського району Харківської області. Фото ДСНС

Російське інтернет-видання "Медуза" з посиланням на джерела повідомляє, що багато високопосадовців і працівників держкорпорацій Росії не очікували на такі жорсткі санкції через війну в Україні і задумалися про звільнення.

Джерело: Медуза

Дослівно видання: "Приблизно чверть високопосадовців та працівників держкорпорацій задумалися про звільнення після початку війни. Здебільшого йдеться про "людей ініціативних, знайомих із передовими практиками управління та ведення бізнесу", стверджують співрозмовники "Медузи", близькі до адміністрації президента та уряду".

Деталі: Водночас жодних гучних звільнень з початку вторгнення не було. За словами близького до уряду джерела, "звільнення зараз дорівнює втечі, а за втечу – розстрілюють".

Джерела видання також зазначають, що дуже багато високопосадовців і співробітників держкомпаній не знали про плани повномасштабного нападу на Україну і не очікували настільки жорстких санкцій з боку Заходу.

Співрозмовники "Медузи" розповіли, що зараз найсильніше фрустровані саме ті, хто працював на результат, оскільки вони більше не можуть показати жодних явних досягнень навіть усередині країни, вони також розуміють, що "житиме ставатиме гірше і гірше".

Наголошується, що зараз у Росії практично всі значущі кадрові призначення чи переміщення теж заморожені, хоча ще на початку 2022 року планувався "великий пакет перестановок", включаючи міністерські посади.

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Теми: РосіявійнаУкраїнасанкції
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