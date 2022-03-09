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Росіяни запустили "Іскандери" по Краматорську, але ракети збили

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 16:37
Рештки ракети. Фото: пресслужба МВС

Російські окупанти вистрілили балістичними ракетами з комплексу "Іскандер" по Краматорську на Донеччині, але українські захисники збили їх.

Джерело: telegram-канал Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкине смт Ясногірка. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.".

Деталі: Наразі на місці події працюють вибухотехніки. 

Довідково: "Іскандер" – це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля–земля".. Існує низка модифікацій: в російській війні проти України залучені переважно комплекси типу "Іскандер-М".

Оголошена досяжність ракет комплексу – не менше 500 км, хоча військові експерти стверджують, що вона може сягати 700 км. Тобто для ракетного удару по Краматорську комплекс міг знаходитися глибоко в тилу на території РФ.

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Передісторія: 

  • Раніше в поліції дали вказівки громадянам не підходити до ракет "Іскандер М" та їхніх решток через значну небезпеку. Внаслідок неповної детонації в ракеті можуть лишатися неушкодженими бойові касетні частини, здатні вбити чи серйозно травмувати людину.
  • 8 березня очевидці та журналісти-розслідувачі помітили жвавий рух військової техніки російських окупантів на території Білорусі, зокрема додаткові ОТРК "Іскандер-М", які рухалися в напрямку кордону з Україною.
  • Увечері 27 лютого російські окупанти запустили балістичну ракету з комплексу "Іскандер-М" по Житомиру.

Теми: РосіявійнаКраматорськДонецька область
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