Росіяни запустили "Іскандери" по Краматорську, але ракети збили

Російські окупанти вистрілили балістичними ракетами з комплексу "Іскандер" по Краматорську на Донеччині, але українські захисники збили їх.

Джерело: telegram-канал Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Сьогодні зранку, 9 березня, у напрямку Краматорська російські окупаційні війська випустили ракету з комплексу "Іскандер". Ракету було збито, хвостова частина комплексу впала на територію станції Шпичкине смт Ясногірка.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.".

Деталі: Наразі на місці події працюють вибухотехніки.

Довідково: "Іскандер" – це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля–земля".. Існує низка модифікацій: в російській війні проти України залучені переважно комплекси типу "Іскандер-М".

Оголошена досяжність ракет комплексу – не менше 500 км, хоча військові експерти стверджують, що вона може сягати 700 км. Тобто для ракетного удару по Краматорську комплекс міг знаходитися глибоко в тилу на території РФ.

Передісторія: