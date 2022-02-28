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Обстріл мирного Житомира у неділю: ворог застосовував "Іскандер"

Світлана КізіловаПонеділок, 28 лютого 2022, 09:08

Увечері 27 лютого з Білорусі по Житомиру запустили балістичну ракету.

Джерело: головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook

Дослівно: "Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості. В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар нанесено по мирному Житомиру".

Нагадаємо: Раніше про застосування ворогом балістичного ракетного комплексу "Іскандер" для обстрілу аеропорту Житомира говорили в МВС.

Теми: війнаЖитомир
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