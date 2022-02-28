Обстріл мирного Житомира у неділю: ворог застосовував "Іскандер"
Понеділок, 28 лютого 2022, 09:08
Увечері 27 лютого з Білорусі по Житомиру запустили балістичну ракету.
Джерело: головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у Facebook
Дослівно: "Ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості. В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удар нанесено по мирному Житомиру".
Нагадаємо: Раніше про застосування ворогом балістичного ракетного комплексу "Іскандер" для обстрілу аеропорту Житомира говорили в МВС.