Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі помітили активний рух військової техніки та найманців із РФ

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 15:01
У Білорусі помітили активний рух військової техніки та найманців із РФ
Вантажівки з ракетами для ЗРК “Іскандер”, фото Антона Мотолька

Білоруський журналіст Антон Мотолько показав на відео рух військової техніки, яка може прямувати до України: комплекси "Точка-У", ракети для ЗРК "Іскандер", САУ "Нона-С", ЗРК "Стріла-10", бронетехніка.

Джерело: білоруський фотограф та блогер Антон Мотолько, засновник онлайн-проекту "Мотолько Помоги", у Twitter та Telegram

Деталі: За даними Мотолька, 7 березня до Білорусі привезли російські ракетні комплекси "Точка-У". У понеділок вдень близько 30 тактичних ракетних комплексів "Точка-У" виїхали з військового аеродрому в Мачуліщах під Мінськом. На машинах не було ні номерів, ні умовних позначень. Дорогою на Бобруйск машини розділилися.

Реклама:

Вдень 8 березня на трасі з Мінська у бік Бобруйська було помічено колону КамАЗів ЗС РФ із позначками "V" Мотолько припускає, що у бік Бобруйска везуть нову партію ракет для ракетного комплексу "Іскандер".

У колоні було 10 КамАЗів, у кожному по 2 ящики із ракетами для ЗРК "Іскандер". З огляду на те, що вони рухаються з Мінська, можна припустити, що ящики не порожні, а отже, для системи "Іскандер" перевозиться щонайменше 20 ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Південніше, у Гомелі, була помічена військова техніка, яка рухалася Речицьким проспектом у центр міста. На техніці було маркування "V".

У Гомелі біля залізничної станції Гомель-Непарний було помічено ешелон із технікою Повітряно-десантних військ (ВДВ). На платформах можна побачити: БМД-4М, БТР-МД "Ракушка", 120-мм самохідний міномет 2С9 "Нона-С", рухомий пункт розвідки та управління вогнем 1В119 "Реостат", кілька 9К35 "Стріла -10" – зенітно-ракетні комплекси для сухопутних військ.

Крім того, велика колона військової техніки рухалася трасою Р-149 у бік Жлобіна. Було 18 бензовозів та 4 КамАЗи.

Було помічено рух колони з 12 КамАЗів (майже всі тентові) та 1 бензовозу з Калінковичів у бік Бобруйська трасою Р-31. Обладнання має маркування "V".

Військова техніка з позначкою "V" рухалася також із Гомеля трасою М5, зокрема – 3 бронеавтомобілі "Тигр", 4 вантажівки Росгвардії та 3 УАЗ "Патріот".

Крім того, у вівторок вранці кілька літаків Су-35С вилетіли з аеродрому в Барановичах (Брестська область), пізніше 3 вертольоти (в т.ч. Мі-24 та Мі-8) пролетіли над Наровлею у бік України.

 

А минулого тижня до Білорусі почали прибувати російські найманці. Схема наступна: літаком чи поїздом приїжджають до Мінська, звідти – поїздом до Гомеля.

Подальший маршрут поки що незрозумілий. Мотолько попросив повідомляти інформацію щодо російських найманців на @motolko_bot.

На думку журналіста, якщо путінські війська починають залучати найманців, це говорить про те, що ситуація з особовим складом є плачевною, і охочих їхати воювати з українцями в лавах російської армії – все менше і менше.

Нагадаємо: Генштаб ЗСУ вбачає ознаки готовності керівництва Білорусі до можливої широкомасштабної участі їхніх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

За даними ЗМІ, Володимир Путін вирішив залучити іноземних бійців до своєї війни проти України: Росія вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії, у тій країні найманцям пропонують оплату 200-300 доларів.

За даними УП, борт Міністерства оборони РФ ще наприкінці лютого двічі літав до Сирії.

Теми: БілорусьРосіязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: